دراسة: 7 ملايين سعودي بلا حسابات بنكية

كشفت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية حول مؤشرات الشمول المالي المتعلقة بالادخار والاقتراض بين السعوديين، أن 6.9 مليون سعودي لا يملكون حسابات بنكية، منهم 4 ملايين امرأة.

وقالت صحيفة "عكاظ" اليوم الخميس، إن هذا يعني أن 72% من السعوديين يملكون حسابات فعالة، في مقابل 28 % بلا حسابات، بينهم 60 %من النساء، و7% يتجنبون التعامل مع البنوك لأسباب عقائدية (دينية)، وتنخفض نسبة غير المالكين في المناطق النائية إلى 21%.

وتشير الدراسة إلى أن نسبة الفجوة في ما يتعلق بتملك الحسابات البنكية تصل إلى 22% لصالح الذكور، بينما وصلت نسبة السعوديين المقترضين (أغلبهم من البنوك) إلى نحو 31 %.

وأرجعت الدراسة أسباب عدم تملك حساب بنكي إلى عدم توافر الأموال الكافية لدى 66 % من السعوديين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، ونحو 7 % لأسباب عقائدية، و8 % لعدم الثقة في التعاملات البنكية، و19 % لأسباب أخرى.

وتؤكد الدراسة أن 97 % من السعوديين والمقيمين مالكي الحسابات استخدموها في الأشهر الـ6 الأخيرة، بينما لم يستخدمها 13 %. أما ما يخص الادخار، فقد أظهرت الدراسة أن 44 % من السعوديين فقط يتمكنون من الادخار، بينهم41 % نساء.

المصدر: صحيفة عكاظ