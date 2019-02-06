روسيا ترفع التأشيرة عن فئات محددة من الأتراك

أعفى مرسوم رئاسي روسي صدر اليوم الأربعاء المواطنين الأتراك القادمين إلى روسيا لغرض العمل لمدد محدودة، وسائقي الشاحنات الأتراك من تأشيرة الدخول إلى روسيا.

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وأوضح المرسوم أن القرار يشمل حاملي جوازات السفر الخاصة الذين يسافرون إلى روسيا في رحلات عمل قصيرة، إضافة لسائقي الشاحنات التي تنقل البضائع بين البلدين.

وأشار المرسوم إلى أن الجانب التركي سيتبنى نفس الإجراءات في معاملة مواطني روسيا.

وعلقت موسكو منذ 2016 العمل باتفاقية وقعتها مع أنقرة سنة 2010 كان يسمح بموجبها للمواطنين الأتراك بدخول روسيا دون تأشيرة والإقامة على أراضيها لمدة أقصاها 30 يوما، لكنها علّقت العمل بالاتفاقية من جانب واحد إثر حادث إسقاط قاذفة روسية فوق سوريا اعتذرت عنها أنقرة لاحقا.

من جهتها ألزمت تركيا منذ 15 أبريل 2016 الروس، الذين يحملون جوازات السفر الخاصة بالحصول على التأشيرة، فيما استثنت حاملي الجوازات العادية من هذا الإجراء، خوفا من أن يؤثر فرض التأشيرة على تدفق السياح من روسيا إلى تركيا.

المصدر: وكالات