أوغلو: نسعى مع روسيا لإلغاء تأشيرة الدخول كليا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تسعى حاليا للعمل على رفع تأشيرة الدخول بشكل كامل مع روسيا.

وأوضح أوغلو الخميس، أن روسيا بصدد إلغاء تأشيرة الدخول لرجال الأعمال الأتراك كمرحلة أولى، مضيفا أنهم بصدد عقد أول اجتماع لمجموعة العمل بين الجانبين بخصوص إلغاء تأشيرة دخول رجال الأعمال وسائقي الشاحنات الأتراك وأصحاب جوازات السفر الرسمية والخدمية.

وعبّر أوغلو عن سعادته لقدوم السياح الروس إلى الأراضي التركية دون تأشيرة، مؤكدا أن ارتفاع أعدادهم يعد أمرا مهما بالنسبة لبلاده وللسياح الروس أنفسهم.

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وكانت الخارجية الروسية، أعلنت الأحد الماضي استعدادها لإلغاء تأشيرة الدخول لفئات من الأتراك.

وبعدها بيومين، أكد أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنقرة، أن عدد السياح الروس القادمين إلى بلاده بلغ رقما قياسيا هذا العام.

المصدر: الاناضول