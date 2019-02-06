بوتين يوجّه بوضع خطة لتعزيز دور قطاع الخدمات في روسيا

أشاد الرئيس الروسي بدور قطاع الأعمال في الاقتصاد الوطني حيث يقوم بتوفير عدد كبير من فرص العمل، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مناسبة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقال فلاديمير بوتين في كلمة ألقاها في منتدى للأعمال في موسكو، إن "قطاع الأعمال يلعب دورا محوريا في المسائل الاستراتيجية، حيث يوفر الدخل للملايين من مواطنينا عبر تأمين الوظائف".

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ودعا الحكومة إلى رفع العوائق من أمام قطاع الأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، والعمل على إعطاء مساحة أكثر لقطاع الأعمال لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى ضرورة منح المستثمرين المزيد من الميزات الضريبية، لزيادة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أهمية دعم الشركات التي تستثمر في قطاعات البنية التحتية والاجتماعية والسياحة.

وقال: "نعمل على وضع استراتيجية للترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية، ونحن بحاجة لآلية مماثلة لقطاع الخدمات، وليس لدفعه نحو زيادة صادراته فحسب، بل لتحفيز المستثمرين على ضخ الأموال في قطاعات مثل الصحة والسياحة والتعليم والخدمات اللوجستية".

وأكد أن المشاريع الوطنية يجب أن تمثل حافزا لتعزيز مواقع الشركات الروسية في الأسواق العالمية، وتحقيق تقدم في المجالات الرئيسية للاقتصاد والحياة الاجتماعية.

وتستضيف العاصمة موسكو الأربعاء فعاليات منتدى "ديلوفايا روسيا"، الذي يجمع عددا كبيرا من الخبراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، حيث يبحث المشاركون سبل توفير بيئة عمل جذابة لقطاع الأعمال.

المصدر: وكالات روسية