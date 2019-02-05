قطر والاتحاد الأوروبي يتفقان على "السماوات المفتوحة"

أعلنت قطر والاتحاد الأوروبي توصلهما لاتفاق على شروط "اتفاقية السماوات المفتوحة"، والتي من المفترض توقيعها العام الجاري.

ويأتي الإعلان في إطار اتفاقية خدمات جوية أوسع نطاقا، تتضمن موادا حول المنافسة العادلة والشفافة وحماية البيئة والمستهلك، إلا أن التفاصيل الدقيقة لم يفصح عنها.

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان، إن "الاتفاقية تعني أن جميع شركات الطيران من الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن قطر، أصبحت الآن تستطيع استخدام المجالات الجوية لبعضها البعض بشكل غير محدود ودون أي قيود".

من جهته، أبلغ المدير العام للمواصلات والحركة في المفوضية الأوروبية، هنريك هولولي، "قطر للطيران" في الدوحة، بأن "الاتفاقية ستساهم في إيجاد أسواق مفتوحة وعادلة".

وواجهت الخطوط القطرية، كمثيلاتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران، اتهامات بالحصول على دعم حكومي غير عادل يمنحها ميزة على الناقلات الأخرى، وهو ما تنفيه الناقلات الخليجية.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر: "اتخذنا خطوات جريئة بالموافقة على مواد عن المنافسة العادلة والنواحي الاجتماعية والممارسات النشطة والشفافية".

وأضاف: "بموجب الاتفاقية، لن تجبر قطر الناقلات الأوروبية بعد ذلك على أن يكون لها وكيل محلي للمبيعات حتى تستطيع تسيير رحلات إلى الدوحة".

وتأتي محادثات قطر مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب اتفاقية توصل إليها العام الماضي مع الولايات المتحدة، للإفصاح عن معلومات مالية تفصيلية للخطوط القطرية.

المصدر: رويترز