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سوريا.. ترخيص لشركة صناعة سيارات جديدة

مال وأعمال

سوريا.. ترخيص لشركة صناعة سيارات جديدة
Sputnik
سوريا.. ترخيص لشركة صناعة سيارات جديدة
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صادقت وزارة التجارة الداخلية السورية على تأسيس شركة "مورجانو موتورز" محدودة المسؤولية في مدينة اللاذقية المطلة على الساحل السوري.

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وحسب النظام الأساسي للشركة، فإن الشركة ستنشط في مجال إنتاج وتصنيع السيارات والاستيراد والتصدير وتمثيل الشركات والوكالات.

وتعود ملكية الشركة لكل من نوري حميشو بـ70% من رأسمالها، ومازن حميشو بـ20%، فيما يملك رياض ورشيد بازيدو 10% من رأسمال مالها المتبقي.

ويوجد في سوريا 8 شركات تجميع سيارات مرخصة، تعمل منها حاليا 5 شركات فقط، حيث ما زالت الشركات الأخرى قيد الإطلاق، إذ تم تأسيسها خلال 2017 وتصل قدرة تجميعها إلى نحو 3 آلاف سيارة.

المصدر: "الاقتصادي"

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