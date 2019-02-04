اكتمال بناء جسر "بوابة السلام" بين إسرائيل والأردن

أورد موقع "والاه" الإسرائيلي تقريرا أفاد فيه بإتمام بناء جسر "بوابة السلام" بين إسرائيل والأردن في منطقة الأغوار الشمالية بين الجانبين.

وقال الموقع الإخباري إن الجسر، الذي انطلقت أعمال تشييده قبل عامين، يبلغ طوله نحو 352 مترا، وسيشكل عاملا رئيسا في إقامة المنطقة الصناعية المشتركة بين البلدين.

ولفت الموقع إلى أن مئات المصانع ستقام ضمن منطقة الجسر التي سيكون الدخول إليها دون جوازات سفر.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين برودة سياسية، بعدما تدهورت في أعقاب مقتل شاب أردني يبلغ من العمر 17 عاما، برصاص حارس في السفارة الإسرائيلية عام 2017.

walla.co.il

المصدر: RT