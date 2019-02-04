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إيران: لن نقبل شروط الاتحاد الأوروبي "المهينة"

مال وأعمال

إيران: لن نقبل شروط الاتحاد الأوروبي
AFP
ساحة آزادي في طهران
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أكد رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، أن بلاده لن تقبل "الشروط المهينة" التي حددها الاتحاد الأوروبي للتجارة دون استخدام الدولار، بهدف تفادي العقوبات الأمريكية.

ونقلت وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، عن لاريجاني قوله: "بعد تسعة أشهر من المماطلة والتفاوض، أنشأ الأوروبيون آلية محدودة.. للغذاء والدواء فقط".

وأضاف: "لن تقبل إيران أبدا هذه الشروط الغريبة والمهينة الخاصة بالانضمام إلى الآلية التجارية والمفاوضات بشأن برنامجها الصاروخي".

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وفتحت فرنسا وألمانيا وبريطانيا قناة جديدة للتجارة مع إيران، دون استخدام الدولار للالتفاف على العقوبات التي عاودت واشنطن فرضها على إيران بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الغربية عام 2015.

وهددت إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي، "مالم تتح القوى الأوروبية لها الحصول على منافع اقتصادية"، وتعهد الأوروبيون بمساعدة الشركات على إجراء معاملات مع إيران ما دامت تلتزم بالاتفاق.

المصدر: رويترز

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