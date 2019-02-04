ميركل وآبي يؤكدان دعمهما للتجارة الحرة

جددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي التأكيد على دعمهما للتبادل الحر في حين تشهد التجارة المتعددة الأطراف بحسب قول ميركل، "اضطرابات".

وقالت ميركل، التي وصلت اليوم الاثنين إلى طوكيو في زيارة تستمر يومين: "هذه الزيارة تأتي في وقت أثبتنا أننا مستعدون لإبرام اتفاقات، حتى لو كانت الاتفاقات المتعددة الأطراف تشهد اضطرابات".

وتشير ميركل بكلامها إلى سريان اتفاق تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي واليابان، في وقت تشكك الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى بالاتفاقات المتعددة الأطراف.

وأضافت ميركل: "الأول من فبراير كان يوما استثنائيا بالنسبة إلينا (ولدينا هنا) لقاء بين قائدين يريدان العمل سويا ويعتقدان أنه من الممكن أن تحصل حالات جيدة جدا يكون فيها الجميع رابحاً عندما يتعاون كل الشركاء".

من جهته صرح آبي أن "اليابان وألمانيا ستديران الكتلة الاقتصادية الأوسع في العالم، التي ولدت من اتفاق اليابان-الاتحاد الأوروبي ولذلك من الضروري تخفيض الخطر، الذي يشكله بريكست على الاقتصادين الأوروبي والعالمي".

والنص الياباني الأوروبي، الذي تم التفاوض بشأنه منذ 2013، هو الاتفاق التجاري الثنائي الأوسع في التاريخ ويشمل أكثر من 630 مليون شخص، وقرابة ثلث الناتج الإجمالي العالمي.

المصدر: "أ ف ب"