مصر تستعد لإقامة مشروع فوسفات بـ20 مليار جنيه

قال رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر خالد الغزالي حرب، إن مصر تدرس مشروعا للفوسفات على مساحة 856 فدانا وبطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

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وأوضح حرب أن المشروع يبعد 50 كم غرب مدينة الخارجة و5 كم جنوب منجم فوسفات أبو طرطور، في محافظة الوادي الجديد.

وأضاف الغزالي حرب، أن المشروع يكلف نحو 20 مليار جنيه، وسيرمم ويؤهل منها خط السكك الحديدية بطول 490 كم حتى محافظة قنا.

من جانبه أكد محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، أن المشروع سيوفر 3000 فرصة عمل لأبناء الوادي، مشيرا إلى اتخاذ خطوات جدية، ويتم حاليا تدريب العمالة الحرفية والفنية من خلال مراكز متخصصة بخلاف تدريبهم من خلال الشركة على إجراءات الصحة والسلامة المتبعة لتأمين العاملين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

ويبلغ احتياطي مصر من خام الفوسفات حوالي 8 مليارات طن في مناطق أبو طرطور والبحر الأحمر ووادي النيل، وتستخرج الشركات المنتجة نحو 6 ملايين طن سنويا تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر بحوالي 4 ملايين طن سنويا.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض، ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

ويعتبر الفوسفات الصخري المصري من أنواع الفوسفات النقية نسبياً على مستوى العالم، ويتم تصديره إلى دول صناعية كبرى مثل اليابان للعديد من الأغراض الصناعية المتقدمة.

المصدر: الدستور