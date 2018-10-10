احتياطي مصر من الفوسفات يقدر بـ 8 مليارات طن

أعلن رئيس شركة فوسفات مصر خالد الغزالي أن احتياطي مصر من خام الفوسفات يقدر بحوالي 8 مليارات طن في مناطق أبوطرطور والبحر الأحمر ووادي النيل.

إقرأ المزيد

وأوضح الغزالي أن ما يتم استخراجه سنويا من الشركات المنتجة في حدود 6 ملايين طن سنويا تغطي احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض المقدر بحوالي 4 ملايين طن سنويا.

وأضاف رئيس شركة فوسفات مصر في تصريحات صحفية، أنه تم تطوير مشروع فوسفات أبوطرطور من خلال شركة فوسفات مصر وتحويل الخسائر إلى أرباح، مشيرا إلى أن التحول من التعدين تحت السطحي إلى التعدين فوق السطحي حجر الزاوية في تحقيق الأرباح.

ويعد الفوسفات من الثروات الباطنية في الأرض ويتم استخراجه لاستخدام الفسفور في عدة استعمالات زراعية وصناعية.

المصدر: وكالات