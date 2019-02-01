ارتفاع النفط وسط تفاؤل بتسوية تجارية بين واشنطن وبكين

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، وسط آمال في إمكانية أن تسوي الولايات المتحدة والصين خلافاتهما التجارية قريبا.

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وسجلت عقود "برنت" 61.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:55 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع قدره 22 سنتا عن مستوى الإغلاق السابق.

فيما بلغت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" 53.86 دولار للبرميل، بارتفاع قدره سبعة سنتات عن التسوية السابقة.

وتلقت أسعار النفط دعمها بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، إنه سيلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ في محاولة لإبرام اتفاق تجارة شامل.

لكن أسواق الخام تعرضت للضغوط من بيانات أظهرت أن نشاط المصانع الصينية انكمش في يناير بوتيرة كانت الأكبر في نحو ثلاث سنوات مع تراجع الطلب على منتجاتها، وهو ما عزز المخاوف من تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

المصدر: "رويترز"