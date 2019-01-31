إيران تصنع 10 منصات لحقل "بارس" للغاز

أعلن مسؤول إيراني رفيع، أن العمل جار لتصنيع 10 منصات لحقل "بارس" الجنوبي في جزيرة صدرا بمحافظة بوشهر، مشيرا إلى إنجاز 5 منها، والبقية ستصنع قبل حلول أكتوبر المقبل.

وقال سعيد محمد مدير مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، إن "المهندسين الوطنيين أصبحوا يمتلكون خبرة وتقنية بناء المنصات ونصبها، مؤكدا على أن "الثقة بالشباب الإيراني في مختلف الميادين ينبغي أن تحظى بأولوية المسؤولين".

وأوضح محمد أن المقر، تمكن من تفجير طاقات وقدرات وابتكارات الشباب الإيراني، بحيث بات الخبراء يمتلكون اليوم تقنية بناء المنصات ومد خطوط الأنابيب داخل البحار.

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وأشار المسؤول الإيراني إلى الخبرة العالية في مجال بناء السفن والمنصات، وقال إن "المنصة A – 24، في حقل بارس الجنوبي تزن أكثر من ألفين و300 طن، وصممت وبنيت بجهود خبراء الصناعة البحرية الإيرانية في محافظة بوشهر".

وأعلن محمد، عن بدء عمليات نقل "المنصة A – 24"، لنصبها في الحقل الجنوبي، والتي من شأنها استخراج 500 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، لترتفع بذلك طاقة الإنتاج إلى 14 مليون متر مكعب.

المصدر: فارس نيوز