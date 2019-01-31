الجزائر: ماضون في توسيع آفاق التعاون مع روسيا

أشاد وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية، بالعلاقات التاريخية بين روسيا والجزائر، ودعا الجانب الروسي إلى مزيد من التعاون بهدف تنويع اقتصاد البلدين بعيدا عن القطاع النفطي.

وقال الوزير راوية في حديث مع RT، إن "التبادل التجاري بين روسيا والجزائر تجاوز مستوى الـ4 مليارات دولار، لكن لا يجب التوقف عند هذا المستوى بل يجب العمل للانتقال إلى مرحلة متقدمة أكثر".

وعن أوجه التعاون بين روسيا والجزائر في مجال الطاقة، أشار الوزير إلى اتفاق "أوبك+" المبرم بين مجموعة دول منتجة للنفط من داخل "أوبك" وخارجها بقيادة روسيا، والذي ينص على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل في اليوم.

وقال الوزير، إن الاتفاق، الذي يهدف لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية، دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مشددا على أن أسعار النفط يجب أن تلائم المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

واستضافت موسكو الأربعاء، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية- الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي يسعى البلدان من خلالها إلى تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.

المصدر: RT