لبنان يبدي رغبة في استئناف استيراد الغاز المصري

قالت وزارة البترول المصرية في بيان الخميس، إن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أبدى رغبة بلاده في استئناف استيراد الغاز المصري في إطار اتفاقية تعود إلى العام 2009.

وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي وبدأت في تصدير الغاز للخارج.

وتأمل مصر في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد، لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة وتوزيع الغاز في المنطقة وخارجها.

وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة، من بينها حقل "ظُهر" أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.

المصدر: "رويترز"