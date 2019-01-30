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مادورو: علينا التحرر من ابتزاز الدولار

مال وأعمال

مادورو: علينا التحرر من ابتزاز الدولار
Reuters
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
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مع استمرار الأزمة السياسية الاقتصادية في بلاده وسط تشدد الضغوط الدولية، دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى ضرورة أن تتحرر فنزويلا مما وصفه ابتزاز الدولار.

وقال مادورو، خلال اجتماعه مع وفد من العمدات والمحافظين وشباب المدن، اليوم الأربعاء: "لحسن الحظ تتوفر لدى فنزويلا موارد في عملات عدة كاليورو واليوان والبيترو... يجب علينا أن نتحرر بشكل كامل من ابتزاز الدولار".

وسبق أن أطلقت فنزويلا هذا الأسبوع نظاما بديلا لصرف العملات المعتمدة على معطيات السوق والذي خفض من سعر عملة البوليفار الوطنية بمعدل 35 بالمئة خلال اليوم الأول من التداول.

وتأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تمر فيه فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول المواجهة بين سلطة مادورو والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالتوازي مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة الفنزويلية من خلال العقوبات. 

المصدر: نوفوستي + وكالات

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