روسيا تتطلع إلى توريد طائرتها "سوبر جيت" إلى الجزائر

أعرب وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، عن تطلع بلاده إلى توريد طائرات روسية من طراز "سوخوي سوبر جيت" إلى الجزائر، مشيرا إلى أن العمل جار في هذا المجال.

وجاء تصريح الوزير عقب توقيع روسيا والجزائر في موسكو اليوم الأربعاء على محضر اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني التجاري والعلمي.

وركز الاجتماع على ضرورة تطوير العلاقات الثنائية ما من شأنه أن يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما تم إيلاء اهتمام خاص لقطاع التقنيات الفائقة.

وأضاف نوفاك أن الجزائر تعد أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع الجزائر قد نما خلال الأعوام السابقة، بما في ذلك العام الماضي وتجاوز مستوى الـ4 مليارات دولار.

وعن أبرز مجالات التعاون بين البلدين، أشار الوزير إلى الزراعة والتجارة والطاقة، مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على إنشاء مجموعة مشتركة للعمل في إطار أمن المعلومات السيبراني.

من جانبه قال وزير المالية عبد الرحمن راوية إن نتائج الاجتماع شملت أغلب القطاعات، بما فيها الزراعة والصحة، مضيفا أن لدى حكومة الجزائر توجها لتنويع الاقتصاد والصادرات .

وأشار أن أبواب الاستثمار مفتوحة لروسيا في الجزائر، كما شجع الوزير الشركات الروسية على العمل لأخذ حيز أكبر في البلاد.

و"سوخوي سوبرجت 100" هي طائرة ركاب مدنية مخصصة للمسافات القصيرة تتسع لـ98 راكبا، وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم. وقد نفذت هذه الطائرة أول تحليق لها في شهر مايو عام 2008.

واستضافت العاصمة الروسية من 28 وحتى 30 يناير الجاري، فعاليات الدورة التاسعة للجنة الحكومية الروسية- الجزائرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تهدف إلى تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

المصدر: وكالات