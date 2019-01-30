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موسكو تعلق على مزاعم شحن 20 طنا من الذهب الفنزويلي

مال وأعمال

موسكو تعلق على مزاعم شحن 20 طنا من الذهب الفنزويلي
Reuters
موسكو تعلق على مزاعم بشحن 20 طنا من الذهب الفنزويلي
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انتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تقارير إعلامية زعمت قيام روسيا بنقل الذهب من فنزويلا، التي تعيش اضطرابا سياسيا، قائلا إن هذه الأنباء ملفقة.

وأكد ممثل الكرملين: "لا أعلم أي شيء عن ذلك. يجب التعامل مع هذه الأنباء الملفقة، بحذر وحيطة تامة. روسيا مستعدة للمساعدة في تسوية الأزمة السياسية الداخلية في فنزويلا، بدون التدخل في شؤونها الداخلية. ونحن ضد التدخل في شؤون دول ثالثة".

وعندما طلب منه التعليق على، ما أعلنه الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو حول استعداده للحوار مع المعارضة بما في ذلك بوساطة دول ثالثة، قال بيسكوف: "لم نتلق أية مقترحات بهذا الخصوص. ولكن استعداد الرئيس مادورو للحوار، يستحق الثناء التام بدون شك".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نشرت تقريرا استندت فيه على تغريدة لعضو الهيئة التشريعية الفنزويلية خوسيه جويرا، ذكر فيه أن طائرة روسية من طراز بوينغ 777 هبطت في كاراكاس قبل أيام لإخراج 20 طنا من الذهب من خزائن البنك المركزي الفنزويلي.

المصدر: وكالات

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