مادورو: اقتصاد فنزويلا دخل مرحلة "التعافي الحرج"

أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أن السلطات تتخذ جميع الجهود لتدعيم اقتصاد البلاد، مشددا على أن الاقتصادي الفنزويلي يمر حاليا بمرحلة "التعافي الحرج".

وقال مادورو خلال مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء، "نحن الآن في مرحلة "التعافي الحرج"، حيث نقوم بالتصدي والتغلب على الهجمات على منظومتنا المالية، أنا متأكد من أننا سنتجه تدريجيا نحو الاستقرار".

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ووصف مادورو العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة الطاقة الفنزويلية الوطنية "PDVSA"، والوحدة التابعة لها "Citgo" بغير الشرعية، قائلا إن "العقوبات الأمريكية غير شرعية وسنثبت ذلك وسنخرج منتصرين".

وتعيش فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية حرجة، وفي مطلع الأسبوع الجاري أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة بحقها طالت قطاعها النفطي، حيث قامت واشنطن بتجميد أصول شركة "PDVSA"، وحظرت إبرام أية صفقات معها.

وتعد هذه الخطوة ضربة موجعة لفنزويلا، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر مشتر للنفط الفنزويلي، إذ تستحوذ على 39% من صادرات فنزويلا من النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لهذا البلد اللاتيني.

المصدر: وكالات