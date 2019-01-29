مشروع سعودي إماراتي لإطلاق عملة رقمية مشتركة

أعلن البنكان المركزيان في السعودية والإمارات الثلاثاء، أنهما أطلقا مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة يتم استخدامها بين البلدين في التسويات المالية.

وأفاد بيان مشترك بأن هدف إطلاق مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية مشتركة، يتلخص في استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة، التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.

بيان إطلاق مشروع "عابر" للعملة الرقمية المشتركة بين #مؤسسة_النقد العربي السعودي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيhttps://t.co/GPbBQ1H0yA — SAMA (@SAMA_GOV) January 29, 2019

وأرجع البيان، الاتفاق على إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلا من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة، إلى أن لدى الدولتين نظما مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية المتطورة.

ووفقا للبيان، سيسمح هذا المشروع ببحث إمكانية استخدامه كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

وبشأن الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر" بين مؤسسة النقد السعودي ومصرف الإمارات المركزي، أوضح البيان، أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.

المصدر: "مؤسسة النقد العربي السعودي"