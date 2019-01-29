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روسيا تدرس إعفاء المسؤولين من جرائم الفساد في حالات "الظروف القاهرة"

مال وأعمال

روسيا تدرس إعفاء المسؤولين من جرائم الفساد في حالات
روسيا تدرس إعفاء المسؤولين من جرائم الفساد في حالات "القوة القاهرة"
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اقترحت وزارة العدل الروسية إدخال تعديلات على قانون الفساد في البلاد، تنص على عدم معاقبة المسؤولين عن جرائم فساد تم ارتكابها في حالات "الظروف القاهرة".

وذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية أن وزارة العدل ستقوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومكتب المدعي العام، بتحديد حالات "الظروف القاهرة"، التي سيتم على أساسها إعفاء المسؤولين من الملاحقة القانونية.

وقال بيان صدر عن الوزارة إن قانون جرائم الفساد في روسيا لا يعفي المسؤولين من التبعات القانونية في حالات محددة تتطلبها عمليات مكافحة الفساد، حيث يكون من المستحيل الالتزام بالقانون لأسباب موضوعية.

 المصدر: "تاس"

 

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