السعودية تطلق برنامج تطوير اقتصادها بـ320 مليار دولار

انطلقت في السعودية الاثنين، أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستهدف توفير 1.6 مليون فرصة عمل ويساهم بنحو 320 مليار دولار في الاقتصاد السعودي بحلول 2030.

ويندرج ضمن "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" 13 برنامجا من خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030"، التي تهدف للابتعاد عن الاعتماد على النفط وتنويع مصادر دخل المملكة.

وتهدف استراتيجية البرنامج إلى تحويل السعودية إلـى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وذلـك عبـر التركيـز علـى 4 قطاعـات حيويـة تشمل الصناعـة، والتعديـن، والطاقـة، والخدمـات اللوجسـتية.

#انفوجرافيك | #وزيرالنقل#برنامج_تطوير_الصناعة_الوطنية_والخدمات_اللوجستية يجسد رؤية المملكة من خلال تكامل جهود وتضافر أكثر من 34 جهة لتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية pic.twitter.com/VQTxhxhOxn — وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) January 28, 2019

وقال وزير النقل السعودي نبيل العامودي في حفل الافتتاح، إن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 ترليون ريال (320 مليار دولار) في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030، (يشكل البرنامج نحو نصف الاقتصاد، حيث بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2017 نحو 684 مليار دولار).

وأشار الوزير إلى أن البرنامج سيجذب استثمارات أجنبية ومحلية بما يزيد على 1.7 تريليون ريال (453 مليار دولار).

وأضاف، أنه سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال (حوالي 187 مليار دولار)، كما سيخلق 1.6 مليون وظيفة، ويرفع حجم صادرات السعودية إلى أكثر من ترليون ريال (نحو 266 مليار دولار).

ووفقا للوزير فقد سبق تدشين البرنامج طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات عديدة على هامش منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، تضاف لاتفاقات جرى توقيعها اليوم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام سعودية إنه جرى توقيع اتفاقات قيمتها 235 مليار ريال (63 مليار دولار) اليوم على هامش مؤتمر لتطوير الصناعة.

#انفوجرافيك | #وزير_النقل "تجاوزنا مرحلة التخطيط ومبادراتنا ومشروعاتنا لم تعد مجرد أفكار، وإنما تحولت إلى واقع ملموس" pic.twitter.com/wnDGakUBRK — وزارة النقل السعودية (@SaudiTransport) January 28, 2019

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن للبرنامج سيكون تأثير كبير من الناحية الاقتصادية وسيحقق نموا غير مسبوق وتكاملا بين 4 قطاعات رئيسة في اقتصاد السعودية، متمثلة في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

وأكد أن البرنامج لديه أكثر من 330 مبادرة، ستحقق أكثر من ثلث مستهدفات "رؤية 2030"، وسيتم طرح مشاريع من خلال صفقات تفوق قيمتها 70 مليار ريال، تشكل الدفعة الأولى من الاستثمارات.

كما أشار إلى أهمية تطوير القطاع اللوجستي، الذي يعد القاعدة الأساسية لنجاح أي دولة صناعية وأي دولة تصديرية، لافتا إلى أن الابتكار والبحث العلمي سيكونان عنصرين أساسيين في اقتصاد المملكة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات