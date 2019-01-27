 الإمارات تكشف عما قدمته في 7 سنوات "استجابة للأزمة السورية"

قالت وكالة أنباء الإمارات إن قيمة المساعدات التي قدمتها أبوظبي "استجابة للأزمة السورية" والمتضررين منها خلال الفترة من 2012 إلى يناير 2019 بلغت 3.59 مليار درهم (976.4 مليون دولار).

وأوضحت أن قيمة المساعدات الغذائية التي قدمتها خلال هذه الفترة بلغت 1.230.6 مليار درهم (335.1 مليون دولار)، بينما بلغت المساعدات الخاصة بالإيواء والمواد غير الغذائية 711.3 مليون درهم (193.7 مليون دولار) في حين بلغت المساعدات في الجانب الصحي 635.5 مليون درهم (173.0 مليون دولار).

وذكرت أن قيمة المساعدات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والدعم والتنسيق، بلغت 567.4 مليون درهم (154.5 مليون دولار)، في حين بلغت في قطاع المياه والنظافة العامة 233.2 مليون درهم (63.5 مليون دولار)، وفي قطاع التعليم 190.1 مليون درهم ( 51.8 مليون دولار).

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ووفقا للوكالة الإماراتية، فقد بلغت المساعدات على صعيد الخدمات الاجتماعية 15.3 مليون درهم (4.2 مليون دولار)، إلى جانب مساعدات أخرى بقيمة 3 ملايين درهم (800 ألف دولار).

وقدمت دولة الإمارات مبلغا قيمته 183.7 مليون درهم (50 مليون دولار أمريكي) لتنفيذ برامج الاستقرار في محافظة الرقة وذلك للمناطق المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما قدمت دولة الإمارات 86 مليون درهم (23.4 مليون دولار) لصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا وذلك لتنفيذ برامج إعادة تأهيل قطاعات الصحة والزراعة وبرامج الأمن الغذائي وتوليد الطاقة وتوفير المياه.

المصدر: وام