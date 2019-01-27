بورصة مصر تغلق على صعود حاد ومعظم أسواق الخليج في ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع في معظمها يوم الأحد بفضل الأداء القوي لأسهم القطاع المالي، بينما شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية صعودا حادا.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الصعود الذي شهدته البورصة المصرية، ساعدها على اللحاق بركب مكاسب الأسواق الناشئة الأخرى.

ونقلت الوكالة عن المحلل لدى المجموعة المالية هيرميس محمد الحاج قوله: "تلحق مصر أخيرا بركب التعاملات الخالية من المخاطرة التي تشهدها الأسواق الناشئة"، مشيرا إلى أن المؤشر ارتفع بنحو ستة في المئة منذ بداية العام، مقابل سبعة في المئة لأسواق ناشئة أخرى.

وتابع "هناك أيضا محركات محلية لهذا التحرك مثل استمرار الأرقام الإيجابية للاقتصاد الكلي، وهبوط عائدات أذون الخزانة".

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9%، بدعم من مكاسب أسهم القطاع المالي، مع صعود سهم البنك السعودي للاستثمار 8.7%، بينما ارتفع سهم البنك العربي 3.2%، وارتفع سهم زين السعودية للاتصالات خمسة في المئة.

وأغلقت سوقا الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة على ارتفاع، مع صعود مؤشر سوق دبي 0.9%، بينما زاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.03%.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، اثنين في المئة، بينما صعد سهم مجموعة إعمار مولز 1.9%.

وقفز سهم بنك الاتحاد الوطني بأبوظبي 6.1%، بينما ارتفع سهم الدار العقارية 2.6%.

وهبط مؤشر بورصة قطر 0.4%، تحت ضغط القطاع الصناعي، مع تراجع سهم صناعات قطر 1.8%، وسهم قطر للوقود 0.8%.

المصدر: رويترز