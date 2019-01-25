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الإعلان عن أكبر طرح في تاريخ بورصة مصر

مال وأعمال

الإعلان عن أكبر طرح في تاريخ بورصة مصر
Reuters Louafi Larbi
البورصة المصرية
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أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر، أن البورصة المصرية ستشهد طرح أسهم إحدى الشركات في القطاع العقاري خلال العام الجاري.

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وأوضح محمد عمران، أنه سيتم طرح الشركة العقارية بقيمة 4 مليارات جنيه مصري (225 مليون دولار)، بما يمثل أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية.

ولم يفصح رئيس الرقابة المالية عن اسم الشركة ولم يخض في مزيد من التفاصيل.

وأكد أن البورصة ستشهد العام الجاري عودة لطرح بعض الشركات، بعدما كانت اتخذت قرارا بإرجاء طرحها بسبب ظروف الأسواق المالية في الربع الأخير من 2018.

وكانت الحكومة المصرية، قررت في أكتوبر الماضي تأجيل بدء تنفيذ الطروحات الحكومية إثر التقلبات العالمية بعد أزمة الأسواق الناشئة.

وتوقع رئيس البورصة المصرية، في وقت سابق، بدء برنامج الطروحات بشركات حكومية وذلك خلال الربع الأول من 2019، مضيفا أنه من المتوقع طرح شركات القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام الجاري.

المصدر: وكالات

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