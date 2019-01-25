مصر.. ماكينة صرف البنك الأهلي تصرف رواتب مضاعفة للموظفين والحكومة تصدر بيانا!

صرفت ماكينة أحد البنوك المصرية في محافظة قنا بالصعيد، رواتب مضاعفة للموظفين، ولكن الوحدة المحلية التابعة للمحافظة أصدرت بيانا تنوه فيه بضرورة ترك المال المتبقي.

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وقال بيان صادر عن الوحدة المحلية لمجلس مدينة فرشوط شمال محافظة قنا بالصعيد:" إلى جميع العاملين بالقطاع الحكومي المحولين مرتباتهم إلى البنك الأهلي يرجى توخي الحذر قبل صرف الراتب لأنه قد حدث خطأ بنظام الصرف بالبنك الأهلي المصري أدى إلى زيادة ضعف المرتب".

وطالب البيان الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للوحدة بموقع "فيسبوك"، العاملين بصرف الراتب الخاص بكل عامل فقط وترك الزيادة في الماكينة، و" إن لم تعلم ما هي قيمة الراتب الخاص بك راجع مسؤول الرواتب بالإدارة التي تعمل بها قبل الصرف".

وحذر من أنه "سيتم خصم أي مستحقات تم صرفها بالزيادة خلال فبراير 2019، وعلى العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط المحولين رواتبهم إلى البنك الأهلي مراجعة الرواتب الخاصة بهم قبل الصرف".

المصدر: RT