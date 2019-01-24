"روس نفط" توقع اتفاقا لإدارة مرفأ تخزين منتجات نفطية في لبنان

اتفقت شركة الطاقة الروسية "روس نفط" مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية على تولي إدارة مرفأ لتخزين المنتجات النفطية في لبنان لمدة 20 عاما، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الخميس.

ونقلت الوكالة عن بيان صدر عن "روس نفط" اليوم أن "الاتفاق يتضمن إعادة تأهيل المنشأة وتوسيعها"، ولم يكشف البيان أية تفاصيل إضافية، لكن البيان أشار إلى أن مرفأ التخزين يقع في مدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين بهذا الصدد، إن "تنفيذ مشاريع في منطقة الشرق الأوسط يعد أحد التوجهات الاستراتيجية لتطوير الشركة، والاتفاق سيسمح للشركة بتعزيز وجودها في المنطقة، وسيسمح بتطوير التجارة الدولية للشركة".

وأضاف سيتشين، رئيس كبرى شركات النفط الروسية: "نتطلع إلى توسيع التعاون مع لبنان وتنفيذ عدد من المشاريع المحتملة الأخرى في قطاع النفط والغاز في هذا البلد".

المصدر: "إنترفاكس"