تراجع إقبال السياح الروس على إسرائيل

أظهرت بيانات رسمية تراجع تدفق السياح من روسيا إلى إسرائيل خلال 2018، وجاء ذلك في وقت شهد فيه قطاع السياحة في الدولة العبرية نموا خلال العام الماضي.

وذكر اتحاد السياحة الروسي أن قرابة 381 ألف سائح روسي زاروا إسرائيل خلال العام الماضي، بانخفاض ضئيل بنسبة 4% عن مستوى 2017.

ويشمل المؤشر السياح الأجانب القادمين "ليوم واحد" إلى إسرائيل من دول الجوار (الأردن وقبرص ومصر).

وقالت كسينيا كوبياكوفا رئيسة قسم وزارة السياحة الإسرائيلية في روسيا ورابطة الدول المستقلة: "نحن راضون بشكل عام عن معدلات تدفق السياح الروس، رغم العوامل الاقتصادية وتقلبات سعر صرف العملات التي تؤثر على الوضع المالي للسياح الروس، تمكنت إسرائيل في 2018 من الحفاظ على تدفق السياح من روسيا".

كذلك أشارت الخبيرة إلى أن عام 2018 كان عاما جيدا للسياحة الإسرائيلية، فقد زارها 4.4 مليون سائح أجنبي، بزيادة نسبتها 14% عن عام 2017.

وعن الوجهات السياحية الأخرى، حافظ المواطنون الروس على الصدارة في قائمة الأجانب الأكثر زيارة لتركيا خلال 2018، فيما بلغ إجمالي عدد الأجانب الذين زاروا تركيا نحو 40 مليونا.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الروس، الذين زاروا تركيا العام الماضي، بلغ 5.986 مليون سائح.

المصدر: وكالات