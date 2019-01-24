 
مباشر
عاجل
مؤتمر صحفي لوزيري خارجية روسيا والجزائر

"توتال": مقاطعة السعودية ستؤثر على المواطنين العاديين

مال وأعمال

Globallookpress
الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانييه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ld4r

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانييه، فرض أي مقاطعة على السعودية على خلفية قضية خاشقجي، قائلا: "إذا قاطعنا السعودية فسيؤثر ذلك على المواطنين العاديين".

إقرأ المزيد
وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي: سنتأكد من تحقيق العدالة في قضية خاشقجي

وجاء تصريح رئيس "توتال" على هامش مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في سويسرا، بمشاركة رؤساء كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كما كشف بويانييه، عن عزم شركته إنشاء شبكة محطات وقود في السعودية قريبا.

وكانت "توتال" الفرنسية وشركة "أرامكو" السعودية قد وقعتا في أكتوبر الماضي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة محطات الوقود هذه.

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من الشهرة ما قتل.. متسلقة البكيني تتجمد حتى الموت