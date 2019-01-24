"توتال": مقاطعة السعودية ستؤثر على المواطنين العاديين

انتقد الرئيس التنفيذي لشركة "توتال" الفرنسية باتريك بويانييه، فرض أي مقاطعة على السعودية على خلفية قضية خاشقجي، قائلا: "إذا قاطعنا السعودية فسيؤثر ذلك على المواطنين العاديين".

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وجاء تصريح رئيس "توتال" على هامش مشاركته في منتدى "دافوس" الاقتصادي الدولي المنعقد حاليا في سويسرا، بمشاركة رؤساء كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

كما كشف بويانييه، عن عزم شركته إنشاء شبكة محطات وقود في السعودية قريبا.

وكانت "توتال" الفرنسية وشركة "أرامكو" السعودية قد وقعتا في أكتوبر الماضي على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، مذكرة تفاهم لإنشاء شبكة محطات الوقود هذه.

المصدر: "رويترز"