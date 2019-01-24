ترامب يصف المفاوضات التجارية مع الصين بـ"الجيدة جدا"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن المفاوضات مع الصين تجري بشكل "جيد جدا"، مؤكدا أن بكين تريد فعلا اتفاقا".

وأوضح ترامب، في تصريح، أمس الأربعاء، أن الصينيين "في وضع سيء بسبب الرسوم الجمركية"، مذكرا بأن هذه التعريفات ستزداد "بشكل كبير" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول مطلع مارس.

وأكد أن "مفاوضاتنا مع الصين تجري بشكل جيد جدا، وأيا تكن نتيجتها فستكون جيدة بالنسبة لنا".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، قبل زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو، إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري.

وتثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة توترا في الأسواق العالمية منذ أشهر.

وكان وفد أمريكي أجرى محادثات في بكين الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى منذ توصّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأول من ديسمبر الماضي إلى هدنة تجارية مدتها ثلاثة أشهر.

المصدر: رويترز