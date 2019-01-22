ترامب يفتخر بهبوط الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوى منذ 1990

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تراجع الاقتصاد الصيني خلال 2018 هو انتصار للسياسة الأمريكية الراهنة والحرب التجارية التي تشنها واشنطن ضد بكين.

وكتب ترامب، في صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "الصين تسجل أبطأ نمو اقتصادي منذ 1990، بسبب الضغوط التجارية والسياسات الجديدة للولايات المتحدة، ومن المنطقي للغاية بالنسبة لها أن تقوم في النهاية بإبرام صفقة حقيقية، والتوقف عن المراوغة".

China posts slowest economic numbers since 1990 due to U.S. trade tensions and new policies. Makes so much sense for China to finally do a Real Deal, and stop playing around! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2019

وأظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني خلال 2018 إلى أدنى مستوياته منذ 1990، حيث سجل 6.6% وذلك في ظل ضعف الطلب المحلي، وتحت ضغط نزاع تجاري واقتصادي مع الولايات المتحدة.

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المصدر: وكالات