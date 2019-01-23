النواب العراقي يصوت على مواد في موازنة عام 2019

صوت مجلس النواب العراقي في وقت متأخر من مساء اليوم، على 16 مادة من قانون الموازنة الاتحادية للبلاد للعام 2019، في جلسة حضرها 237 نائبا، فيما رفض التصويت على فقرات أخرى.

وتبلغ الموازنة الاتحادية لعام 2019، ما يقارب 106 ترليونات دينار عراقي، معتمدة في القسم الأكبر من إيراداتها على تصدير النفط الخام بسعر ثابت قُدر بـ 56 دولارا للبرميل مع معدل تصدير بلغ أكثر من 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، منها 250 ألف برميل عن طريق إقليم كردستان العراق.

من جهته، أعلن رئيس كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري، أن المادة 40 في الموازنة تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق.

وقال الشمري في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، "على الرغم من الضعف في الموازنة، إلا أن هناك بعض الفقرات تستجيب إلى قطاعات وشرائح الشعب العراقي".

وأضاف، أن "المادة 40 من قانون الموازنة، والتي عمل عليها ائتلاف الوطنية، تنص على صرف مستحقات نهاية الخدمة للجيش السابق"، مشيرا إلى أن "ذلك جزء من وقوفنا اتجاه هذه الشريحة والجيش العراقي".

وعقد مجلس النواب جلسته، مساء الأربعاء، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 237 نائبا.

المصدر: وكالات