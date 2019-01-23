أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية شريف نظام مافي، أن قناة مالية سويسرية للتجارة مع إيران جاهزة للتدشين في الوقت الحاضر.

وأوضح مافي أن القناة المالية السويسرية جاهزة للتدشين في الوقت الحاضر وتم الإعلان عن خصائصها إلا أنها بانتظار دخول المال إلى ايران، مشيرا إلى أنه فور دخول عوائد النفط الإيراني من آسيا إلى أوروبا، فإن القناة المالية السويسرية ستعمل على الفور.

وصرح بأن أنشطة القناة المالية السويسرية ستستخدم لصادرات الأدوية إلى ايران وفي مرحلة لاحقة لصادرات الحبوب أيضا.

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يذكر أن الأدوية والأجهزة الطبية تشكل نحو 60% من صادرات سويسرا إلى إيران وأن تدشين هذه القناة المالية يحظى بأهمية فائقة لتوفير الأدوية لإيران.

ووفقا لوكالة "إرنا"، فقد أعلن وزير التجارة السويسري قبل شهر أن بلاده بصدد تدشين آلية مالية مستقلة للتجارة مع ايران.

وقد أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن قرب إنشاء الآلية للتبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإيران.

وبدأ الاتحاد الأوروبي وإيران بالعمل على وضع آلية جديدة للتجارة بينهما منذ نوفمبر الماضي، وذلك لتجنب تأثر العلاقات بين الاتحاد وطهران بالعقوبات الأمريكية.

المصدر: إرنا