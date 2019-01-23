ارتفاع أسعار النفط متأثرة بحوافز صينية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان الصين نيتها زيادة الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية.

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وبلغ خام القياس العالمي "برنت" بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينيتش 61.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 35 سنتا عن الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 25 سنتا، إلى 53.26 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد هبوط بلغ اثنين بالمئة وتراجع في الأسواق المالية العالمية الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة كالسندات الحكومية أو الذهب.

وقالت وزارة المالية الصينية اليوم، إن الحكومة ستزيد من الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد الصيني الذي سجل العام الماضي أدنى معدلا للنمو منذ 1990.

المصدر: "رويترز"