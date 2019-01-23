 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بحوافز صينية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط متأثرة بحوافز صينية
Reuters
ارتفاع أسعار النفط بعد حوافز صينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcxh

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان الصين نيتها زيادة الإنفاق للحد من التباطؤ الاقتصادي الذي يضغط على الأسواق المالية.

إقرأ المزيد
النمو الصيني عند أدنى مستوى في ثلاثة عقود
النمو الصيني عند أدنى مستوى في ثلاثة عقود

وبلغ خام القياس العالمي "برنت" بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينيتش 61.85 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 35 سنتا عن الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بواقع 25 سنتا، إلى 53.26 دولار للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد هبوط بلغ اثنين بالمئة وتراجع في الأسواق المالية العالمية الثلاثاء، حيث دفعت المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة كالسندات الحكومية أو الذهب.

وقالت وزارة المالية الصينية اليوم، إن الحكومة ستزيد من الإنفاق المالي هذا العام لدعم الاقتصاد الصيني الذي سجل العام الماضي أدنى معدلا للنمو منذ 1990.

المصدر: "رويترز"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

محمد صلاح يفاجئ متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي