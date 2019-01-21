قناة السويس تسجل رقما جديدا يفوق عام 2017

أظهرت بيانات نشرتها الحكومة المصرية، اليوم الاثنين، أن إيرادات قناة السويس المصرية ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار في 2018، من 5.3 مليار دولار في 2017.

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والقناة هي ممر الشحن البحري الأسرع بين أوروبا وآسيا ومصدر رئيسي للعملة الصعبة للحكومة المصرية.

وبلغت إيرادات قناة السويس 471.8 مليون دولار في ديسمبر 2017، ارتفاعا من 461.5 مليون دولار في نوفمبر.

وأعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الاثنين، عبور 54 سفينة، بحمولة 3.2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 23 سفينة بحمولة 1.1 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "msc Rivenna" التي ترفع علم ليبيريا، بحمولة 157 ألف طن، قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية.

وعبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2.1 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب ناقلة البترول "bunja Kasguri" التي ترفع علم ماليزيا، بحمولة 160 ألف طن، قادمة من الهند ومتجهة إلى هولندا.

المصدر: وكالات