مشروع يكاد يلغي أهمية قناة السويس

"أنبوب عبر قناة السويس"، عنوان مقال ليونيد شيبيلوف، في "كوريير" للصناعات العسكرية، عن محاولات تقطيع أوصال القارة السمراء، ومشروع لضخ النفط يقلل من عوائد قناة السويس لو نُفّذ.

وجاء في المقال: إن محاولات القوى الخارجية لتقسيم السودان لا تتوقف، لكن السلطات تعمل بكفاءة لدرء هذا الخطر. على الأرجح، على هذا المثال، يجري وضع خطط تقطيع أوصال بلدان إفريقية أخرى. عبّر عن وجهة النظر هذه وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، في مؤتمر صحفي عقد في 12 ديسمبر في موسكو.

الحديث يدور، قبل أي شيء، عن إقليم دارفور المتعدد الأعراق، الذي يملك موارد كبيرة من النفط والغاز والذهب وخامات المعادن غير الحديدية. الحكومة المركزية، "آخذة في الاعتبار أسباب وعواقب فصل جنوب السودان، تستثمر مزيدا من الأموال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دارفور، بما في ذلك في إعادة توطين اللاجئين العائدين إلى هناك"، كما أوضح الوزير.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع جوبا، أكد الوزير أنها تتحسن بنشاط، وأنه لا يستبعد أن الخطط الخارجية لفصل جنوب السودان تضمر صراعا مستمرا مع الخرطوم، لكن كلا الجانبين يفضلان التعاون، بما في ذلك لأسباب اقتصادية. يتعلق الأمر في المقام الأول بخطوط أنابيب النفط والغاز (الموجودة والمخطط لها) من الجنوب إلى البحر الأحمر (بور سودان).

إلى ذلك، اقترحت الخرطوم منذ فترة طويلة إنشاء خط أنابيب عابر لإفريقيا بين بور سودان ومحاور النفط في الغابون/الكاميرون. وسيسهم ذلك في تكامل بلدان القارة وتغيير لوجستيات معظم تدفقات الهيدروكربونات في العالم. وعلى وجه الخصوص، تهتم السعودية وإريتريا بالمشروع (يوجد ميناء نفطي كبير في مصوع غير بعيد عن بور سودان). لكن قناة السويس سوف تصبح غير مربحة.

لذا، فمن المحتمل أن تستمر القاهرة في معارضة هذا المشروع، الذي اقترحه في منتصف السبعينات الجنرال جعفر محمد النميري، رئيس السودان آنذاك. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقات بين القاهرة والخرطوم أكثر توترا. بالإضافة إلى ذلك، فهي مثقلة بنزاع طويل الأمد (منذ 1957) حول وضع منطقة حلايب البحرية.

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