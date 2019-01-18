بيروت تأمل بتتويج القمة الاقتصادية بمشاريع تنموية حقيقية

أعرب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل عن أمله بأن تخرج القمة العربية الاقتصادية التنموية في بيروت بمشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالفائدة على شعوب المنطقة.

وجاء ذلك في كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب، المنعقد تمهيدا للقمة، المزمعة في بيروت يومي 19 و20 يناير الجاري.

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وقال: "كم هو جميل أن نخرج على شعوبنا، بسكة حديد تربط بلداننا، بخط غاز من لبنان إلى العراق ونفط العراق إلى لبنان، وبربط كهربائي، وبمرافئ تجعل المتوسط على حدود العراق والبحر الأحمر على حدود سوريا، وبسدود من لبنان تغذي الأردن وبمعامل من الأردن تغذي لبنان".

كما دعا باسيل للعمل على رفع قيمة الإنسان العربي ورفع مستوى حياته، وقال: "مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ونحن مسؤولون عن تعاظمِها، لأنه بدل تكاتفنا لحلها ترانا نختلف أكثر لتكبر أكثر، وبدل التضامن لنخفف آثارها ترانا نشن الحروب على بعضنا ليشتدّ بؤسها".

يذكر أن قمة بيروت ستبحث في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، مثل إطلاق استراتيجية لإنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وسوق عربية مشتركة للكهرباء، والاقتصاد الرقمي.

المصدر: وكالات