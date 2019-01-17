باريس تطالب بتعيين رئيس جديد لـ"رينو" خلفا لغصن

صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، بأن الدولة بصفتها مساهما أساسيا في "رينو" تسعى لدعوة مجلس إدارة الشركة إلى الاجتماع في الأيام المقبلة لتعيين إدارة جديدة خلفا لكارلوس غصن.

وقال لومير لقناة "ال سي اي" مساء الأربعاء: "أكدت دائما أنه إذا كان يجب استبداله لفترة طويلة، فعلينا الانتقال إلى مرحلة جديدة، وهذا ما وصلنا إليه. في هذه المرحلة الجديدة، نحتاج الآن إلى إدارة جديدة دائمة لـ"رينو".

ولم يوضح لومير ما إذا كان رئيس مجلس "رينو" المقبل سيتولى أيضا رئاسة تحالف "رينو-نيسان-ميتسوبيشي"، لكنه رفض إعادة توزيع المساهمات داخل هذا التحالف، الذي يتصدر مجموعات صناعة السيارات في العالم.

وحتى توقيف غصن في اليابان بتهمة التهرب الضريبي، كان غصن رئيسا لمجلس إدارة "رينو" ومديرها العام، ورئيسا لتحالف "رينو-نيسان-ميستوبيشي" ورئيس مجلسي إدارتي "نيسان وميتسوبيشي موتورز".

والحكومة الفرنسية هي المساهم الأول في "رينور" بـ15.01% من رأسمالها، وتملك "نيسان" 15% من المجموعة، أما "رينو" فتملك 43% من "نيسان".

المصدر: "أ ف ب"