شركة إيني الإيطالية تستعرض مستجدات أعمالها في حقل ظهر أمام السيسي

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي، نشاطات الشركة في مصر.

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وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن رئيس شركة "إيني" الإيطالية استعرض تطور أنشطة الشركة أمام الرئيس المصري بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ووزير البترول طارق الملا، موضحا أن إنتاج حقل ظهر المصري في البحر المتوسط يسير وفقا للتوقيتات المقررة.

ونوه بأن الشركة تستخدم تقنيات عالية المستوى خلال عملية الاستخراج بما يسهم في تحسين إنتاجية الحقل.

كما أشار رئيس شركة "إيني" إلى أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة اهتماماً بتطوير الاستثمار فيها، موضحاً أن حجم استثمارات الشركة في مصر بلغ 13 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوعز الرئيس المصري إلى وزارة البترول والجهات التابعة لها بمواصلة التعاون المكثف مع شركة "إيني"، ومواصلة العمل في ضوء تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذي اتخذ القاهرة مقرا له.

المصدر: RT