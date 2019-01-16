مسؤول مصري لـRT: عودة النشاط الاقتصادي مع سوريا

أكد وكيل الغرفة التجارية المصرية في محافظة المنيا بصعيد مصر وائل قطب، أن النشاط الاقتصادي مع سوريا عاد وهناك ترحيب كبير بهذا الأمر.

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وأوضح قطب في تصريحات لـ"روسيا اليوم"، أن المنيا قامت بعرض منتجاتها في سوريا ممثل العسل الأسود والبطاطس، مضيفا أن هناك ترحيبا من قبل أعضاء الغرفة التجارية والمسؤولين عموما بعودة النشاط الاقتصادي مع سوريا.

وأشار إلى أن هذا التعاون الاقتصادي له تبعات إيجابية متنوعة على البلدين، حيث أقام محافظ المنيا الأسبق أحمد ضياء الدين معرضا سنويا بعنوان صنع في سوريا كان يلقى إقبالا كبيرا بين المواطنين في المنيا وصعيد مصر.

وتابع:" الغرفة التجارية بالمنيا تلقت خطابا من القنصلية السورية في مصر، تعرب فيه عن رغبتها في إعادة تنظيم المعارض السنوية التي كانت تتم قبل أحداث ما يسمى بالربيع العربي، رحبنا كثيرا بهذه الخطوة."

وقال:" كانت هناك قبل عام 2011 سنوات مزدهرة في التعاون الوثيق بين الغرفة التجارية في المنيا وبين سوريا تبلورت في تنظيم معارض سنوية على مدى خمس سنوات، وشكلت آفاقا للاستثمار، خاصة أن هذه المعارض كانت تلقى رواجا كبيرا مع وجود منتجات مميزة وبأسعار معقولة ومقبولة."

وأكد قطب أن هذه المنتجات تمثلت في الفواكه المجففة والسلع الرمضانية والملابس، وبراعة السوريين في مجال التطريز "لا يمكن الخلاف عليها".

المصدر: RT