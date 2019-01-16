سوريا تزود مصر بقائمة منتجاتها المعدة للتصدير

أعلنت الغرفة التجارية المصرية، أن القنصلية السورية في مصر خاطبتها لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات السورية للأسواق الخارجية.

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وأوضح مسؤول بالغرفة أن القنصلية السورية بمصر خاطبت مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، حيث تلقى المجلس قائمة محدثة للمنتجات السورية المعدة للتصدير من حيث النوعية والكمية المتاحة للتصدير وفترتها.

وتستعد مصر لتنظيم المعرض الدولي بدورته الـ52 في الفترة من 20 إلى 29 مارس المقبل بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، لتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع نطاق الحركة الاقتصادية للتجارة الداخلية.

وقال وائل قطب أمين صندوق الغرفة، إن المعرض يتيح فرص إبرام التعاقدات والصفقات التجارية وزيادة فرص الاستثمار.

المصدر: الوطن