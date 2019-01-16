المركزي التركي يقرر تثبيت سعر الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ما هدأ مخاوف المستثمرين من احتمال تيسير السياسة النقدية بعدما انخفض التضخم بفعل انتعاش الليرة.

وأبقى البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمئة، بعدما رفع أسعار الفائدة بمقدار 11.25 نقطة مئوية في العام الماضي.

وذكر البنك في بيان أنه سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر على التضخم "وسيجري تشديد السياسة النقدية أكثر إذا اقتضت الضرورة".

وتوافق قرار المركزي مع توقعات الخبراء اقتصاديا، وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن 19 من 21 خبيرا اقتصاديا توقعوا بقاء سعر الفائدة دون تغيير.

وبعد قرار المركزي ارتفعت العملة التركية إلى 5.3825 ليرة للدولار، من 5.4169 ليرة قبله.

وبلغ معدل التضخم أعلى بقليل من 20 بالمئة في ديسمبر الماضي، بعدما سجل في أكتوبر الماضي 25.24 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 15 عاما.

وخسرت الليرة 28 بالمئة من قيمتها أمام الدولار العام الماضي بفعل المخاوف المتعلقة بخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة واستقلالية البنك المركزي في ضوء الضغط الذي يمارسه الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل تعزيز النمو.

المصدر: "رويترز"