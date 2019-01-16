"فلاي دبي" تنفي أنباء عن استئناف رحلاتها إلى دمشق

نفت الناقلة الإماراتية "فلاي دبي" تقارير إعلامية أشارت إلى أنها قررت استئناف الرحلات الجوية إلى دمشق بعد انقطاع دام سبع سنوات.

وقالت الشركة الإماراتية في بيان الأربعاء إن "تقارير وسائل الاعلام بهذا الصدد غير دقيقة"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".

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وكانت بعض وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن "فلاي دبي" استأنفت رحلاتها في كلا الاتجاهين إلى العاصمة السورية.

وجاءت هذه التقارير بعدما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات عن نيتها "دراسة الوضع" فيما يتعلق بالرحلات الجوية إلى سوريا.

ونقل موقع "الإمارات اليوم" عن المتحدث الرسمي باسم "فلاي دبي" قوله إن الشركة "تدرس خيار إعادة تشغيل الرحلات إلى السوق السورية".

وشدد على أن الناقلة تتبع توجيهات الهيئة العامة للطيران المدني وستعلن عن أي تحديثات تشغيلية بمجرد اتخاذ القرار من قبل السلطات المعنية بالسماح لها باستئناف رحلاتها إلى سوريا.

وفي عام 2012 ، أوقفت شركات الطيران الإماراتية، بما فيها طيران الاتحاد والخطوط الجوية الإماراتية، جميع الرحلات الجوية من وإلى سوريا بسبب الصراع في هذا البلد.

المصدر: وكالات