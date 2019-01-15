شركة الإسكان التركية قد تنفذ أعمال الإنشاءات في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن شركة الإسكان التركية قد تتولى أعمال الإنشاءات في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في الشمال السوري.

وتابع أردوغان قائلا: "يمكننا إنشاء المنطقة الآمنة التي تهدف إلى توفير الأمن للسوريين، في حال تلقينا الدعم المالي"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إنه توصل إلى تفاهم "تاريخي" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنشاء تركيا لمنطقة آمنة في الشمال السوري مع انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

ونفذت أنقرة منذ عام 2016 عمليتين عسكريتين في شمال سوريا بالتعاون مع الفصائل المعارضة المتحالفة معها، وهما عملياتا "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

وانتزعت تركيا وحلفاؤها ضمن إطار هاتين العمليتين مناطق الباب وجرابلس من قبضة تنظيم "داعش" وكذلك منطقة عفرين من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: الأناضول