وظائف متاحة برواتب مغرية.. إليك الوظائف الأعلى أجرا في روسيا

كشفت دراسة أجراها موقع الوظائف الروسي "Rabota" اليوم الثلاثاء، عن الشواغر الأعلى أجرا في روسيا في مطلع 2019.

وقام الموقع بتحليل الوظائف المتاحة لبداية العام الجاري في أكبر المدن الروسية، وخلص إلى أن ربان طائرة، ومدير مبيعات للتجارة الإلكترونية، ومطور برمجيات، هي الوظائف الأعلى أجرا بين جميع الشواغر.

ووفقا لـ "Rabota" فإن وظيفة ربان طائرة المعروضة من قبل شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" في موسكو هي الأعلى أجرا في الوقت الراهن، حيث تعرض الناقلة لهذا المنصب مرتبا شهريا يبلغ 650 ألف روبل (نحو 9700 دولار).

أما في سان بطرسبورغ فقد كانت وظيفة مدير مبيعات للتجارة الإلكترونية الأعلى أجرا، إذ أعربت شركات عن استعدادها لدفع مرتب شهري للذي يشغرها يبلغ 350 ألف روبل (حوالي 5200 دولار).

بينما تصدرت وظيفة مطور برمجيات الشواغر في مدينة يكاترينبورغ من حيث الأجر، إذ عرض لهذا المنصب راتب شهري قدره 160 ألف روبل (نحو 2400 دولار).

المصدر: "تاس"