الليرة التركية تنخفض بعد تهديدات ترامب

انخفضت الليرة التركية الاثنين، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا، إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.

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وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، بعدما كانت الجمعة الماضي قرب مستوى 5.4540 ليرة للدولار.

وهدد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا، إن هي هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. وأضاف في تغريدة أنه سيقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا لهذا الغرض.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 6.5%، في مؤشر على أن الاقتصاد يتباطأ.

Starting the long overdue pullout from Syria while hitting the little remaining ISIS territorial caliphate hard, and from many directions. Will attack again from existing nearby base if it reforms. Will devastate Turkey economically if they hit Kurds. Create 20 mile safe zone.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2019

المصدر: "رويترز"