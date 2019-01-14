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الليرة التركية تنخفض بعد تهديدات ترامب

مال وأعمال

الليرة التركية تنخفض بعد تهديدات ترامب
Reuters
أرشيف - الرئيسان الأمريكي والتركي
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انخفضت الليرة التركية الاثنين، بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستدمر تركيا اقتصاديا، إذا هاجمت أنقرة مقاتلين أكرادا في سوريا تدعمهم واشنطن.

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وتراجعت الليرة، التي خسرت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام الماضي، إلى 5.53 مقابل العملة الأمريكية بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينيتش، بعدما كانت الجمعة الماضي قرب مستوى 5.4540 ليرة للدولار.

وهدد ترامب بتدمير اقتصاد تركيا، إن هي هاجمت الأكراد في سوريا بعد انسحاب القوات الأمريكية منها. وأضاف في تغريدة أنه سيقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا لهذا الغرض.

وعلى صعيد متصل، أظهرت بيانات أن الناتج الصناعي التركي انخفض في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي بنسبة 6.5%، في مؤشر على أن الاقتصاد يتباطأ.

المصدر: "رويترز"

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