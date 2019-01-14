كوريا الجنوبية تستأنف شراء النفط الإيراني

أفادت وكالة "بلومبرغ"، بأن كوريا الجنوبية عاودت استيراد النفط الخام من إيران، بعدما كانت قد أوقفت شراءه قبل شهور من دخول العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.

إقرأ المزيد

وكدليل على استئناف إمدادات النفط من إيران إلى كوريا الجنوبية، ثالث أكبر مشتر للنفط الإيراني، أشارت "بلومبرغ" إلى أن بارجة نفط إيرانية باسم "سيلفيا" من المتوقع أن تصل قريبا إلى شواطئ كوريا الجنوبية.

ووفقا لبيانات جمعتها "بلومبرغ" فإن هذه الشحنة تعد الأولى من بين 14 مليون برميل من الخام يتوقع أن تستلمها كوريا الجنوبية من إيران حتى أبريل القادم.

واستأنفت كوريا الجنوبية شراء النفط الإيراني، بعدما حصلت، مع مجموعة من المشترين الآخرين، على إعفاءات من الولايات المتحدة من العقوبات التي فرضتها على النفط الإيراني.

وكان هذا الإعفاء مهما لكوريا الجنوبية، حيث سمح بشراء 200 ألف برميل يوميا من النفط الإيراني الخفيف جدا، الذي تستخدمه العديد من المصافي في كوريا الجنوبية.

وتعد هذه الخطوة مهمة لإيران أيضا، التي تواجه مشاكل اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة عليها، والتي أدت إلى هبوط عملتها الوطنية بشكل كبير، حيث أن عائدات النفط تعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران.

المصدر: "بلومبرغ"