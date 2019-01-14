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صادرات الفحم الروسي تسجل أعلى مستوياتها في 5 سنوات

مال وأعمال

صادرات الفحم الروسي تسجل أعلى مستوياتها في 5 سنوات
صادرات الفحم الروسي تسجل أعلى مستوياتها في 5 سنوات
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سجل إنتاج وصادرات روسيا من الفحم العام الماضي أعلى مستوياته منذ 2013، وفقا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، التي استندت لبيانات وزارة الطاقة الروسية.

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وأظهرت البيانات أن صادرات الفحم نمت خلال 2018 بنسبة 3.4% مقارنة بمستواها في 2017، وبلغت 191 مليون طن، فيما وصل الإنتاج من هذه المادة إلى 431.76 مليون طن، مرتفعا بنسبة 6% مقارنة بـ2018.

وذكرت الوكالة أن متوسط أسعار الفحم خلال العام الماضي كان أعلى من العام الذي قبله، ما شكل محفزا كبيرا لروسيا لزيادة الإنتاج والتصدير، لاسيما إلى بلدان آسيا.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قد أطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي على أن إنتاج الفحم في البلاد بلغ في 2018 قرابة 432 مليون طن، وهو المستوى الذي كانت روسيا تنوي بلوغه في عام 2020.

وأضاف أنه من المخطط ضخ استثمارات بقيمة 22.4 مليار دولار (1.5 تريليون روبل روسي) في قطاع صناعة الفحم بروسيا.

المصدر: وكالات

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