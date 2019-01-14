إيران تجد "أسواق الظل" للالتفاف على العقوبات الأمريكية

دفعت العقوبات الأمريكية على إيران، الأخيرة للبحث عن سبل للالتفاف على هذه العقوبات، فاتجهت طهران إلى "أسواق الظل" لتصدير نفطها، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الإيراني بشكل كبير.

وقال مساعد وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية والتجارية، أمیر حسین زمانی نیا، إن "ظروف الاحتفاظ بسوق النفط في الوقت الحاضر ليست سهلة، لكن من حسن الحظ فإن إیران توصلت إلى أسواق الظل، التي يمكن استخدامها لتصدير الخام".

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وخلال المؤتمر السنوي الثالث عشر لاتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيميائية، مساء الأحد، أكد زمانی نیا: "نحن في حرب اقتصادیة غیر متكافئة، ولكن البلاد لیست في وضع سيء، وسنواجه الحظر بكل طاقتنا، وسنخرج فائزين".

وأضاف: "هناك العدید من الفرص المتاحة لتصدير المنتجات النفطیة، التي لم یتم استخدام جمیعها، هذا بالإضافة إلى الفرص المختلفة في دول الجوار كالعراق وتركیا وأفغانستان، حیث یمكن للمصدرين الانتفاع منها".

وعن الآلية المالية الأوروبية، قال زمانی نیا: "إننا نتابع هذه القضیة مع الأروبیین یومیا، وبالرغم من أن الأوروبیین یخضعون للهیمنة الأمریكیة لكن لم يقل أحد في أوروبا أن الآلیة یستحيل تنفیذها".

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وأضاف أن استخدام هذه الآلیة سيساعد على توسیع العلاقات التجاریة والمالیة مع أوروبا ومع شركاء تجاریین آخرین، معربا عن أمله بأن تستفيد أوروبا من الفرص المتاحة لدیها.

وتابع أن الاتحاد الأوروبي بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وصل إلى قناعة أنه بحاجة إلى مزید من الاستقلالية في علاقاته مع واشنطن.

وتفرض واشنطن منذ مطلع نوفمبر الماضي عقوبات على صادرات الخام من إيران، إلا أنها منحت كبار مشتري النفط الإيراني إعفاءات من هذه العقوبات لفترة محدودة من الزمن.

المصدر: "إرنا"