 
مباشر

10 مليارات جنيه خسائر السكة الحديد في مصر خلال عام واحد!

مال وأعمال

10 مليارات جنيه خسائر السكة الحديد في مصر خلال عام واحد!
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb8r

قال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية المصري عبدالنبي منصور، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصلت إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017- 2018.

إقرأ المزيد
القاهرة، مصر 28 أكتوبر 2018
نقيب الفلاحين يكشف عن كارثة خطيرة في بذور طماطم (023) تنتظر مصر

وأضاف منصور اليوم السبت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنتهي، أن خسائر الهيئة وحدها تمثل 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة وصلت خسائرها لنحو 23 مليار جنيه.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الفتاة السعودية رهف التي هربت من أهلها إلى تايلاند تصل إلى كندا بعد منحها اللجوء