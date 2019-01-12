10 مليارات جنيه خسائر السكة الحديد في مصر خلال عام واحد!

قال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية المصري عبدالنبي منصور، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصلت إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017- 2018.

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وأضاف منصور اليوم السبت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنتهي، أن خسائر الهيئة وحدها تمثل 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة وصلت خسائرها لنحو 23 مليار جنيه.

المصدر: المصري اليوم