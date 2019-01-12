10 مليارات جنيه خسائر السكة الحديد في مصر خلال عام واحد!
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قال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية المصري عبدالنبي منصور، إن خسائر الهيئة القومية لسكك حديد مصر وصلت إلى 10 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017- 2018.
وأضاف منصور اليوم السبت خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنتهي، أن خسائر الهيئة وحدها تمثل 40% من حجم خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة والبالغ عددها 16 هيئة وصلت خسائرها لنحو 23 مليار جنيه.
المصدر: المصري اليوم
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